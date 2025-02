Ciudad Obregón: Universitaria de Querétaro fortalece sus conocimientos en el Itson

Ciudad Obregón, Sonora.- Como producto de las acciones de intercambio estudiantil que realiza el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) con instituciones de educación superior de otros estados, María Guevara, alumna de la Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biosistemas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se encuentra realizando una estancia de investigación en el Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano de la máxima casa de estudios del sur de Sonora.

De acuerdo a información proporcionada por el Tecnológico de Sonora, la estudiante queretana permanecerá tres meses en la región, durante los cuales podrá aplicar y le permitirá sus conocimientos y colaborar con Sergio de los Santos Villalobos, profesor investigador del Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, en un proyecto innovador que busca aumentar la disponibilidad de fósforo en la agricultura.

Durante su estancia en Ciudad Obregón, María también está estudiando la capacidad de los microorganismos aislados para solubilizar otros nutrientes importantes como calcio, potasio, sideróforos e índoles, cuyo análisis permitirá comprender mejor el potencial de estas cepas en la mejora de la fertilización del suelo y, por lo tanto, en la sostenibilidad de la agricultura.

Lo que espero es poder aumentar mis conocimientos y aprender de los estudiantes aquí para llevar ese conocimiento a mi universidad", comentó con optimismo. Finalmente, compartió que se siente muy entusiasmada de poder estar en otra universidad y aprender de los estudiantes y el equipo de trabajo. “Los días que he estado trabajando con el doctor Sergio de los Santos y su equipo han sido muy enriquecedores; me han tratado muy bien y me siento apoyada por todo el grupo”, finalizó.