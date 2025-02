Ana María, la joven yaqui-mayo ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2025

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Por su colaboración al fortalecimiento de la cultura indígena en las comunidades mayos y yaquis, la joven Ana María Valenzuela Vásquez originaria del municipio de Etchojoa fue reconocida como una de las ganadoras del Premio Estatal de la Juventud 2025, por parte del gobierno del estado de Sonora.

Siendo hija de padre yaqui y madre yoreme, Ana María estuvo relacionada desde muy temprana edad con las tradiciones de ambos pueblos originarios; conocimiento que pudo compartir a través de los distintos programas culturales de la radiodifusora indígena ‘Xeetch: La voz de los tres ríos’.

SU TRAYECTORIA

A través de la locución y conducción de eventos, así como la elaboración de guiones en radionovelas, Ana María participó durante siete años en el proyecto radiofónico indígena, gracias a su facilidad de palabra y desenvolvimiento en las actividades culturales de las etnias mayo y yaqui.

Me invitaron al programa de niños sabatinos, estuve más o menos hasta los 14 años, donde hice cápsulas, radionovelas, estuve en la hora nacional, estuve en diferentes proyectos hablando sobre la medicina tradicional, los usos y costumbres, así como los significados de las festividades indígenas”, afirmó.

Esta habilidad motivó a la joven a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación y al poco tiempo, fue considerada para participar en el programa de estancia estudiantil en Estados Unidos llamado SUSI (Study of the U.S. Institutes) por sus siglas en inglés.

Este programa es para líderes indígenas de cualquier parte de México, participamos entre 500 personas y sólo ganamos cinco la convocatoria… Nos capacitó la embajada de Estados Unidos y nos enviaron a Massachusetts, donde tuvimos una gira de estudios por un mes, en universidades como Arizona, New York, Harvard, Smith College, entre otras más”, recordó.

Ahora, una vez egresada, Ana María busca inspirar a las y los jóvenes originarios de una comunidad indígena a perseguir sus sueños y demostrar su talento al mundo, siembre buscando promover el desarrollo y bienestar de su comunidad.

Fuente: Tribuna Sonora