“¡El Ayuntamiento no debe ser la caja chica del alcalde Elías Retes!”: Manifestantes

Navojoa, Sonora.- Debido al desinterés del alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, de atender la demanda del pueblo, decenas de familias realizaron una segunda manifestación en contra del aumento de impuestos, asegurando que no se detendrán hasta que las autoridades den marcha atrás a la Ley de Ingresos 2025.

La manifestación inició en el bulevar Centenario y calle Pesqueira, para culminar en las escalinatas del Palacio Municipal, donde enviaron un mensaje a la presidencia municipal y al cabildo, debido a la falta de interés por atenderlos.

Los manifestantes aseguraron que esta fue la última marcha que organizarán, para darle paso a acciones más concretas, como presentarse en la sesión de cabildo para que los regidores y el presidente municipal den la cara.

Por su parte, los asistentes denunciaron que mes tras mes están registrando distintos aumentos sin razón alguna en su recibo del agua y no del 20 por ciento como se aprobó en cabildo, por lo que reprobaron las medidas recaudatorias del Ayuntamiento.

Queremos decirle a Retes que esta no es su empresa, este es el Ayuntamiento de los navojoenses no es su caja chica, no, señor, tiene que dar resultados, así como también sus regidores; son servidores públicos para bien de los navojoenses, que no se les olvide”, manifestó Jorge Humberto Hernández, ciudadano afectado.