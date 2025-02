Regidores de Cajeme afirman que no dejarán de preguntar y funcionarios "deberán de contestar"

Cajeme, Sonora. - En el marco de una sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, hizo una petición a los integrantes del mencionado cuerpo colegiado, en relación a que no saturaran de trabajo a algunos de los funcionarios con solicitudes de transparencia; situación que generó molestia en los ediles de oposición que aseguran no dejarán de preguntar.

Aprovecho también para decirles que me tienen saturados a los funcionarios con tantas peticiones; déjenlos trabajar, claro que los funcionarios tienen que entregar la información que se puede entregar”, solicitó el edil a sus compañeros hace unos días.

Seguirán preguntando

Al respecto, el regidor emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Demetrio Cota Camarena, se manifestó en contra de la solicitud del alcalde, tras manifestar que, como regidores, al igual que cualquier ciudadano, tienen el derecho a solicitar información respecto al quehacer gubernamental.

Cota Camarena manifestó que cuando se solicita una información a determinada dependencia, la respuesta no llega en los tiempos que marca la ley y cuando contestan, lo hacen a medias.

Agregó que cada secretario o director del Ayuntamiento cuenta con un equipo de trabajo, con personal administrativo y de campo, razón por la cual cuestionó por qué no se organizan para el buen funcionamiento de sus respectivas áreas de trabajo.

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Adriana Torres de la Huerta, manifestó que es necesario contar con la información relacionada con el ejercicio público para analizarla, discutir y aprobar determinados temas que son sometidos a votación.

Agregó que, como integrante de la Comisión de Hacienda, realizó una solicitud relacionada con la cuenta pública, la cual no contaba con los elementos necesarios y suficientes que le permitan hacer un análisis, debido a que hacía falta información.

Consideró que en algunas ocasiones, la información se la presenta antes de las sesiones de Cabildo y seguramente se la hacen llegar al alcalde, debido a que la necesitan para la toma de decisiones.

En el mismo sentido se expresó Armando Alcalá Alcaraz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien también manifestó que, como representantes de los cajemenses, requieren de información para la toma de decisiones, misma que se debe de proporcionar bien fundamentada.

La verdad es que no vamos a dejar de solicitar información y conforme vayan avanzando se va a solicitar más información y tienen que estar muy comprometidos con la transparencia, no podemos dejar de preguntar y ellos no pueden dejar de contestar”, destacó.