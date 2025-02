“Es una cortina de humo”: Víctor Balderrama sobre los señalamientos del alcalde en Álamos

Álamos, Sonora.- “Yo convoco a que acuda a las instancias legales correspondientes, no es un juego”, afirmó Víctor Manuel Balderrama Cárdenas exalcalde del municipio de Álamos, luego de las declaraciones del actual munícipe Samuel Borbón Lara, sobre las presuntas irregularidades observadas en la Cuenta Pública 2024.

Borbón Lara manifestó que durante el año 2024, se detectaron gastos no comprobables por más de 21 millones de pesos (mdp), debido a la falta de expedientes y facturas.

Aseguró que durante el proceso de entrega-recepción se traspasaron todos los expedientes de las obras, los cuales hoy se encuentran extraviados.

Se entregó los expedientes y hoy no aparecen, incluso en la glosa financiera no lo señalan ni tampoco lo dan a conocer porque a lo mejor no la hicieron…. creo que el que acusa tiene la carga y la obligación de comprobarlo”, expresó.