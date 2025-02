Compra de maquinaria está en ‘veremos’ por baja recaudación de prediales en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa justificó el aumento de sus impuestos asegurando que se buscaría adquirir maquinaria propia para la prestación de servicios públicos, sin embargo, su plan luce casi imposible de cumplir, debido a que el descontento ciudadano ha comenzado a cobrarle factura en las arcas municipales.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, aseguró que el mayor ingreso del municipio se obtiene a través del cobro del predial, sin embargo; hasta el momento, este se ha quedado muy por debajo de lo esperado, manteniendo al municipio sumergido en un déficit presupuestal.

EL PROYECTO

Edgar Oswaldo Álvarez Balderrama, secretario de Programación del Gasto Público en el Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’, informó que, como parte del plan para el reforzamiento del parque vehicular de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana, así como de otras dependencias del municipio, se contempla la compra de al menos 21 modelos de maquinaria, entre los cuales destacan los siguientes.

Una unidad médico-veterinaria, dos ambulancias, tres equipos de desazolve, 20 pickups para el servicio del agua potable, una pipa, una cisterna, una maquinaria pintarrayas, dos motoconformadoras, una fresadora, una criba para elaborar asfalto, 12 camiones recolectores de basura, cuatro camiones de volteo, dos retroexcavadoras, dos barredoras con banco y una grúa para los trabajos de iluminación.

Además, se precisó que en este año se busca adquirir maquinaria para pavimentar, una vibro compactadora, una planta de asfalto, una pavimentadora, una compactadora y una petrolizadora.

Lamentablemente, este ambicioso proyecto pudiera verse afectado, debido a que los ingresos que se han obtenido hasta el momento por el pago de los prediales no son los esperados.

No obstante, se espera que el déficit financiero del municipio continúe por el resto del año, superando los más de 55 millones de pesos, lo cual, además de limitar la operatividad del municipio, también impediría la compra de nueva maquinaria.

Pues la verdad no creo que la gente vaya a pagar el predial y menos con ese aumento descomunal del 300 por ciento… La gente que normalmente paga no irá a pagar y menos los que no pagan. No van a dejar de darle alimento a sus familiares, porque ellos se preguntan qué hacen con el dinero”, puntualizó Jesús Enrique Román Zamorano, líder de la agrupación ‘El Poder del Pueblo Sonorense’.