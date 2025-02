La violencia contra las mujeres continúa presente en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Nunca se debe descuidar la atención de violencia a las mujeres, aun cuando en Cajeme durante 2024 se disminuyó en 100 por ciento el delito de feminicidio. En ese mismo periodo, las violaciones incrementaron un 63.64 por ciento y aumentó la violencia familiar en 45.39 por ciento.

Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, precisó que dentro de los puntos de monitoreo para la elaboración de su reporte de incidencia delictiva, cuatro de ellos se consideran dentro de la violencia de género: feminicidios, violación simple, violación equiparada y violencia familiar.

De acuerdo al reporte de incidencia delictiva, durante 2023 en el municipio se contabilizaron 10 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, mientras que en 2024 no se registró ningún caso; en el rubro de violación simple de 2023 a 2024 se incrementaron de 11 a 18 casos; la violación equiparada se redujo en el mismo periodo al pasar de cinco a dos casos, es decir, una diferencia del 60 por ciento; mientras que la violencia familiar subió de mil 474 reportes a dos mil 143.

Cajeme no tuvo registro de feminicidio durante este año y pues esa es una ventaja, pero eso no significa que las cosas no pasen, hasta hace relativamente poco se dictó la sentencia sobre el caso de Alma Lourdes, son casos que desgraciadamente se tuvieron que volver mediáticos para que se pusiera esa presión en las personas que toman las decisiones y que se hiciera justicia, porque estas cosas suceden desgraciadamente con muchísima cotidianidad y creo que se nos olvida parte del factor social, estos agresores salen de la comunidad, pero no hay esa responsabilidad ciudadana ni esa corresponsabilidad en los diversos espacios como las escuelas, los trabajos, las diversas convivencias, grupos vecinales y demás, de voltear a ver ese problema del machismo y la misoginia que eso hace que se mate a las mujeres”, afirmó Bernal Hoyos.