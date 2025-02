Ciudadanía tomará las calles de Navojoa este fin de semana por incremento de impuestos

Navojoa, Sonora.- Las justificaciones del presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, para aumentar el cobro de los impuestos no han sido suficientes para calmar el reclamo de los contribuyentes, por lo que la ciudadanía se ha organizado para tomar las calles este domingo.

Cabe señalar que, para el ejercicio fiscal 2025, el Ayuntamiento de Navojoa aprobó el incremento del cobro del predial por hasta un 300 por ciento en algunas colonias, así como un 20 por ciento a la tarifa del servicio de agua potable, una estrategia recaudatoria que busca cubrir el déficit financiero del municipio, sin importar las afectaciones que esta medida pudiera generar a la economía de las familias trabajadoras.

LA MOLESTIA

Julio César Salvatierra Yescas, vocero del movimiento ‘Frente Familiar por Navojoa’, aseguró que ante el aumento excesivo a los impuestos de los servicios públicos de Navojoa, la ciudadanía decidió organizarse para convocar a una próxima manifestación pacífica, donde se busca que las autoridades ajusten sus medidas recaudatorias.

Salvatierra Yescas expresó que actualmente la gran mayoría de las colonias en el municipio de Navojoa no cuenta con pavimento ni alumbrado público, al igual que el servicio del agua potable, por lo que consideró que no hay justificación alguna para incrementar los impuestos.

Para empezar no hay agua potable, no hay la presión correcta en las colonias para que reciban el servicio que se requiere… Además, Navojoa está catalogada como una ciudad semiurbana; hay colonias que aparecen pavimentadas en los archivos municipales cuando no es así”, puntualizó.