Ciudad Obregón: Vecinos de la Nueva Palmira piden atender problemas de pavimentación y drenajes

Ciudad Obregón, Sonora.- Vecinos de la colonia Nueva Palmira, ubicada al sur del municipio de Cajeme, solicitan el apoyo de las autoridades para que se les dé solución a los problemas de pavimentación y drenajes colapsados que existen en aquel sector de Ciudad Obregón.

Martha Lugo, vecina de esta colonia, comentó que ya tienen aproximadamente un año solicitando la pavimentación de la calle Águila en el sector que comprende desde la Coahuila a la Norman E. Borlaug, debido al deterioro que presenta la citada vialidad.

También comentó que, por la misma calle, pero entre Coahuila y Emeterio Ochoa, se ubican un par de drenajes colapsados que generan malos olores y encharcamientos que representan un foco de infección y un riesgo para los colonos. La denunciante señaló que, tras acudir a las autoridades, le dieron a conocer que hasta el momento no se le ha dado respuesta a sus solicitudes.

Agregó que el agua de los drenajes no fluye y brota en la vía pública y, al quedar estancada, daña aún más las pocas áreas que quedan de pavimento en la calle Águila.

Vine a pedir que me pavimentaran la calle Águila y cero haga fila. Hace mucho metí mi papelito y me dijeron que fuera a Desarrollo Urbano, también me dijeron que fuera a la audiencia ciudadana para que me resolviera el alcalde y el alcalde me canalizó, pero los funcionarios me dicen que espere mi turno", finalizó.