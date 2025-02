Con el 100% de los municipios en sequía, Durazo pide “no echarse la bolita” en tema agua

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "No podemos ya voltear la vista hacia otro lado, hacer como que aquí no pasa nada. Es con mucho el desafío mayor que hoy enfrenta nuestro estado. (...) Tenemos que convertir el tema del agua en un espacio de neutralidad política de tal manera que no nos echemos la bolita unos a otros", afirmó el gobernador Alfonso Durazo ante la crisis hídrica que se está viviendo en Sonora.

Y es que, de acuerdo con datos del Monitor de Sequía elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del 31 de enero, los 72 municipios de Sonora presentaban algún grado de sequía. La situación es la misma que cuando concluyó el 2024 y también el 100 por ciento de la entidad estaba afectada por la falta de agua. Actualmente hay 19 municipios con sequía severa, 48 con sequía extrema y 5 con sequía excepcional.

Hay que recordar que 2024 fue un año de crisis por la falta del vital líquido, lo que obligó a los agricultores del sur del estado a limitarse a sembrar sólo hortalizas y cultivos de bajo consumo de agua, lo que por ende está provocando una fuerte afectación económica a la región del Valle del Yaqui y Valle del Mayo. Por otra parte, el Comité Hidráulico de Conagua ha señalado en reuniones con productores que durante el primer trimestre de 2025 se esperan tener pocas aportaciones en el sistema de presas.

El pasado 29 de enero, durante el foro ‘Transformando el régimen del agua en México’, el gobernador advirtió que la entidad estaba atravesando la peor crisis de sequía; incluso la calificó como "una sequía bíblica". Enfatizó la necesidad de una mejor administración del agua en los sectores agrícola, industrial y de consumo humano para enfrentar el problema de manera eficaz.

"Podríamos decir que esta sequía es bíblica por su dimensión, por los años que ha durado y por su extensión (territorio); explica las limitaciones que hoy tenemos para disponer del vital líquido", explicó, "tenemos en este momento cuatro presas sin una gota de agua". El gobernador aseguró que su administración no escatimará esfuerzos para garantizar el acceso suficiente de agua en ciudades, poblaciones y ejidos, recalcando que esa es "la primera responsabilidad" de su gobierno.

Declaran emergencia

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Ariel Monge Martínez, recordó que en 2024 se realizó una declaratoria de emergencia que permitió que las inversiones en temas hídricos se multiplicaran a 368 millones de pesos, donde se destinaron 173 millones de pesos a pozos y fuentes de captación. Dijo: "Ese es la magnitud de la sequía que estamos enfrentando".

Monge Martínez señaló que se están coordinando con las diferentes instancias para reunir una bolsa destinada para la construcción de pozos en diversos municipios como Sáric, Oquitoa, Nogales, Santa Ana, Cumpas, Nácori Chico, Guaymas, Cajeme, Empalme, Navojoa y otros municipios.

Fuente: Tribuna