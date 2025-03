"El pueblo ya la juzgó": Karla Córdova sobre el caso Sara Valle en la Mesa Cancún

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, participó en la Mesa Cancún (fundada por el licenciado Carlos Heberto Rodríguez Pérez), donde habló del desarrollo que ha tenido en los últimos años y afirmó que, pese a los retos, han mejorado muchos aspectos en el Puerto, uno de ellos el alumbrado público. Además, también habló de la polémica con la exalcaldesa Sara Valle y el caso de la playa incluyente en San Carlos.

Respecto a sus aspiraciones a la gubernatura del estado, Córdova González dijo que tiene todo el derecho a votar y ser votada. "Tengo todo el derecho a aspirar; alguna vez aspiré a ser presidenta municipal y todos me dijeron que no se podía y pasó una vez y luego dos. Mientras tenga el sueño ahí y siga trabajando, en algún momento voy a alcanzar todas mis aspiraciones políticas", explicó al tiempo de decir que no planea jubilarse nunca.

Dijo que de parte del gobernador Alfonso Durazo no le dio un espaldarazo y tampoco le dijo que no. Afirmó que en Morena todos tienen derecho a levantar la mano, "y hay que trabajar y hay que construir, para que siga creciendo el movimiento. Y aquí en Morena todo es por encuesta y esa es una realidad".

Sobre el caso de la playa incluyente en San Carlos del cual fue absuelta la exalcaldesa Sara Valle, Córdova González mencionó que le daría pena "andar mandando a publicar que me exoneraron, pues qué bueno, pero nomás es la parte administrativa. Viene todo lo demás. Todos tenemos derecho a decir y hacer lo que queremos, pero con todo respeto, yo creo que el pueblo ya la juzgó y la sigue juzgando; tiene en su memoria todo lo que pasó, pero aparte va a haber consecuencias legales".

Todos los que estamos en el servicio público debemos empezar la cuenta regresiva desde el día uno y ocupamos contar 10 años; o sea, en 10 años nos pueden pasar muchas cosas si no hacemos correctamente lo correcto".

265

Demandas tiene el municipio de Guaymas desde el 2015 a la fecha, lo que merma el desarrollo.

