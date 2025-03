Elías Retes le quita ‘voz y voto’ a Cabildo de Navojoa

Navojoa, Sonora.- A cambio de una ‘donación’ de 2.7 millones de pesos (mdp), los regidores del Ayuntamiento de Navojoa decidieron cederle su poder al alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, para que pueda firmar futuros convenios y contratos sin límite de monto y sin la necesidad de que sean aprobados por Cabildo.

Esta propuesta dividió opiniones incluso entre la bancada morenista, quienes a pesar de estar conscientes de la necesidad que tiene el municipio por obtener recursos adicionales, consideran que la propuesta del alcalde pudiera convertirse en una ‘manzana envenenada’, ya que detrás del supuesto ahorro en procesos burocráticos, las futuras acciones de Elías Retes se realizarán bajo total opacidad.

SE QUEDAN SIN VOTO

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, indicó que el convenio tiene como fin, transferir el completo control, transparencia, aplicación y ejercicio de los recursos. Asegurando que esto le permitirá al Ayuntamiento de Navojoa, recibir recursos que le enviará el gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2025.

Sin embargo, al menos seis regidores rechazaron cederle su ‘voz y voto’ al alcalde, debido a la experiencia que se tuvo con el manejo del tema predial y otros impuestos, los cuales provocaron la molestia de la ciudadanía.

Transferir un poder que el pueblo nos dio para tomar decisiones y para poder checar cada una de ellas, creo que aquí es donde me hace templar. Estoy de acuerdo que hay cosas que en lo general se pueden ver, pero en lo particular, como lo es el tema de ingresos y gastos, tenemos que ser tomados en cuenta”, afirmó Adolfo Domínguez López , regidor por Movimiento Ciudadano (MC).

Los ediles mencionaron que incluir el tema de ‘contratos ilimitados’, a las facultades que se le otorgaron al alcalde, convierte a este convenio en una ‘manzana envenenada’.

Este punto es muy interesante porque trae beneficios, pero también nos puede pasar lo que nos pasó con los prediales, ahí escondidito… Aquí en el convenio nos están dando una manzana con veneno, porque muy bien se pudieron hacer dos convenios distintos y no lo están haciendo, porque traen algo escondido, como pasó con los prediales y agua potable, ahí se le dio un golpe en la nuca a la ciudadanía y nos lo siguen reclamando”, manifestó Rosa Alicia Ortega , regidora del MC.

Por su parte, el presidente municipal se lavó las manos, asegurando que este convenio es una orden directa del gobernador Alfonso Durazo Montaño y que se replicará en todos los municipios de Sonora.

Este convenio lo manda el gobierno del estado y así es como se hace, es para recibir el dinero por parte del gobierno, no hay nada que esté mal en esto, es para los 72 municipios, es un tema que no nos corresponde a nosotros, hay que irle a preguntarle al secretario de gobierno… Respeto a cada quien según su criterio pero aquí no hay nada turbio ni nada oscuro”, puntualizó Elías Retes.