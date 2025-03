Deforestación en Empalme: Pobladores de Maytorena denuncian la tala de mezquites

Empalme, Sonora.- Colectivos ambientalistas y pobladores han denunciado la tala indiscriminada de mezquites en el poblado Maytorena, en el municipio de Empalme, y piden que actúe la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al existir el daño ecológico desde hace dos meses, afectando la especie nativa.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Ecología, no existe ninguna denuncia, pidiendo a las personas del ejido que presenten la respectiva queja, para abrir e iniciar una investigación por la posible afectación al medio ambiente en la zona.

Omar Ibarra, residente del ejido Maytorena, precisó que la deforestación de los árboles de mezquite ha sido constante en los últimos días, sin que hasta el momento se haya tomado alguna medida para frenar la situación.

En el ejido Maytorena ya se acabaron estos árboles y no hay quien les ponga un alto. He llamado a la Profepa, pero no me contestan. Es una lástima que árboles de tantos años desaparezcan, causando un gran daño a la naturaleza", expresó en tono molesto.