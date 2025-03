70% de los conductores en Navojoa no cuenta con seguro vehicular contra daños a terceros

Navojoa, Sonora.- Se estima que sólo tres de cada 10 conductores de motocicleta o automóvil en la región del Mayo cuentan con una póliza de seguro contra daños a terceros; lo cual complica aún más las afectaciones para las víctimas, debido a los gastos materiales y hospitalarios que esto genera.

Según el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes (Comupra) en el Ayuntamiento de Navojoa, el 60 por ciento de los pacientes de traumatología en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegan tras sufrir algún accidente de motocicleta.

EL PROBLEMA

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la ‘Perla del Mayo’ reveló que en promedio, se registran hasta cinco accidentes de motocicletas a la semana, donde lamentablemente, los jóvenes son protagonistas del siniestro en el 80 por ciento de los casos.

Durante la última revisión por parte de las autoridades, se detectó que el parque vehicular, específicamente de motocicletas, ha crecido considerablemente en las escuelas preparatorias del municipio. Donde tan sólo en el estacionamiento del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 207 se contabilizaron más de 70 motos, un panorama que se repite en las demás escuelas, como Cobach, Cbtis 64, Pedagógico y Conalep, siendo este último, el plantel con mayor riesgo, debido a encontrarse sobre la carretera internacional.

Por ello, el diputado local, Próspero Valenzuela Muñer, anunció que se aprobó la reforma a la Ley de Tránsito en el estado de Sonora, para obligar a los conductores de cualquier tipo de vehículo a contar con una póliza de daños a terceros, con lo cual, se disminuirán las afectaciones en caso de ser víctimas de algún accidente.

Si llegas a tener un accidente y no tienes de donde echar mano, no tienes quien te lo pague, ¿qué vas a hacer? Pero si algo te respalda como lo es tener una póliza que no es cara, ya cuando menos tienes una seguridad”, puntualizó.