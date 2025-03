Falta de dinero para el recibo de luz mantiene a Álamos sin agua

Álamos, Sonora.- Tras las denuncias sobre las múltiples fugas de agua que se registran en el acueducto ‘Macoyahui-Álamos’, el gobernador Alfonso Durazo Montaño descartó que la obra se encuentre descompuesta; sin embargo, aseguró que su principal problema es el alto consumo de energía que genera y la incapacidad económica del Ayuntamiento para solventarla.

Cabe señalar que el acueducto fue concluido el pasado mes de julio del año 2024, con una inversión cercana a los 97 millones de pesos (mdp); no obstante, a más de ocho meses de haber iniciado sus operaciones, hasta el momento no ha logrado solucionar el desabasto de agua en los hogares del Pueblo Mágico de Álamos.

Álamos Acueducto Macoyahui-Álamos no solucionó el desabasto de agua en el Pueblo Mágico

EL PROBLEMA

De acuerdo a las denuncias ciudadanas, se estima que a lo largo de la tubería del acueducto se encuentren alrededor de 100 fugas de agua, las cuales poco a poco han sido reparadas por el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas); sin embargo, las autoridades aseguraron que el deterioro en la infraestructura no ha impedido que la obra cumpla con su objetivo.

Acuérdense de que este acueducto lo encontramos tirado y abandonado después de muchos años; lo recogimos, lo concluimos y lo pusimos a manos del Ayuntamiento… Nada más que por su extensión de más de 40 kilómetros, es altamente consumidor de energía eléctrica y el Ayuntamiento no tiene la capacidad para pagar el recibo de luz, pero eso no significa que no funcione óptimamente”, afirmó Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado.