Arreglo del colector Nogalitos tiene casi tres meses de retraso

Navojoa, Sonora.- Arreglo del colector nogalitos sólo presenta un avance del 75 por ciento a pesar de que debió haber quedado listo desde el pasado mes de diciembre, lo cual mantiene a más de 50 mil personas sufriendo de drenaje colapsado.

Los trabajos se encuentran sobre el bulevar Arturo D. Almada y camino al Dátil, en el sector poniente de la ciudad y resultan vitales para trasladar las aguas residuales de más de 40 colonias hacia la Planta Tratadora.

Artidoro Lagarda Yescas, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), informó que se trata de una obra de 2.8 kilómetros lineales de tubería, con tramos de 36 y 42 pulgadas, donde se podrá escurrir todo el sistema de aguas residuales del sector oriente, con una capacidad de 300 litros por segundo (l/s) de drenaje sanitario.

Quiere decir que viene a resolver un problema de antaño que se ha ido agravando por que el Organismo Operador no ha tenido la capacidad de poder sacar tanta agua negra en los cárcamos que se tienen; porque no había este desfogue que vendrá a bajar todos los niveles, para que ya no estén apareciendo los afloramientos en las calles y banquetas o incluso dentro de los mismos hogares”, afirmó.