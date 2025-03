Victoriano Moroyoqui continúa el legado familiar con la artesanía yoreme mayo

Navojoa, Sonora.- Todos los días, don Victoriano Moroyoqui Buichileme sale al monte en busca de madera de guásima para elaborar sus muebles; los cuales no sólo sirven para poder alimentar a su familia, sino que también mantiene vivas las tradiciones ancestrales de su comunidad indígena yoreme mayo.

Con poco más de mil 500 habitantes, la comunidad de Masiaca es considerada la cuna de los artesanos en el sur de Sonora, quienes gracias a la variedad de productos hechos a mano, han colocado a su pueblo en el mapa nacional, una tradición que don victoriano busca preservar.

SU HISTORIA

Moroyoqui Buichileme señaló que este oficio lo aprendió gracias a su padre, quien a su vez, lo aprendió de su abuelo, convirtiéndose así en toda una herencia familiar, la cual ha perdurado durante más de tres décadas.

Yo vengo de una familia de artesanos, vivo en Etchohuaquila pero mi descendencia es de Las Bocas , en la comunidad indígena de Masiaca y ustedes saben que en esa parte hay mucho artesano… Mi papá se dedicaba más a trabajar el producto de cuero, como la talabartería, pero a mí me gustó más hacer muebles”, confesó.

Dentro de los productos que elabora se encuentran los juegos de sala, bancos, sillas y ‘potronas’, todo elaborado a mano, trabajando la madera de guásima y piel de res, entre otros productos regionales.

Este producto lo buscan mucho para las casas de playa; vienen y me piden para llevarse los muebles hasta San Carlos, Las Bocas, Huatabampito o para Mazatlán Sinaloa e incluso hasta California en Estados Unidos”, indicó.

Moroyoqui Buichileme, recordó que sus primeros días de aprendizaje fueron duros y frustrantes, sin embargo gracias a la constancia y determinación hoy es todo un experto y un tesoro viviente para las nuevas generaciones.

Se me hacía una cosa imposible, pero el deseo y las ganas de hacerlo me impulsaba… Me esforcé para poder elaborar productos que le agradaran a la gente y hoy somos muy buscados por los turistas”, afirmó.