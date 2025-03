Jornaleros del valle del Mayo piden declaratoria de desastre por sequía

Navojoa, Sonora.- Ante la ausencia de lluvias, falta de empleos y una presa prácticamente vacía, jornaleros indígenas piden que se declare al valle del Mayo como una zona de desastre para poder acceder a los distintos apoyos que permitan mitigar la crisis económica.

Se estima que más del 70 por ciento del valle del Mayo se quedó sin cubrir por falta de agua, lo cual se tradujo en falta de trabajo para los jornaleros, principalmente en las comunidades indígenas mayo.

EL PROBLEMA

Norberto Valenzuela Torres, líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas ‘Salvador Alvarado’, mencionó que el principal problema de la sequía en la región del Mayo, es el índice de pobreza que trajo consigo, debido a que se estima la pérdida de aproximadamente 20 mil empleos.

Ahora nos fue muy mal, por ejemplo, de las 90 mil hectáreas que se siembran, sólo se cubrieron alrededor de 20 mil, entonces ya no reditúa mucho para los productores por lo que no hubo empleo… Si no llueve este año en la presa, sabrá dios que va a pasar”, indicó.

La falta de siembra no sólo ha afectado a las familias que dependen de los jornales, sino también al comercio local, debido al poco flujo de efectivo que ha habido en la región durante los últimos dos años.

Los comerciantes están viendo las de Caín porque no hay circulante, no hay nada en los estantes, no se para mucha gente porque no hay dinero, no hay trabajo… Ahorita estamos volteando para todos lados, el gobierno hace caso omiso cuando ya deberíamos estar en el lumbral de una zona de desastre económica y social, referente al jornalero agrícola indígena”, afirmó.