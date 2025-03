No hay buenas oportunidades laborales para mujeres, afirman profesionistas de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que las autoridades municipales, estatales y federales han implementado y anunciado programas destinados a reducir la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres, estas últimas consideran que en la práctica no es así, pues se han encontrado con pocas oportunidades laborales en la localidad que las obligan a tomar el trabajo "que sea".

Yubleida Janeth Banda Montes, egresada de la carrera de ingeniería industrial por Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), manifestó que en lo que respecta a las oportunidades de empleo, estas no son las mismas que se les ofrecen a las mujeres que a los hombres.

Comentó que tiene varios meses en la búsqueda de un empleo en el cual pueda aplicar los conocimientos que adquirió durante su preparación universitaria; sin embargo, al momento de salir al mercado laboral, no encuentra un espacio en el que se le permita desarrollarse profesionalmente.

Agregó que, pese a contar con una preparación profesional, las empresas solo le ofrecen un puesto inferior a sus expectativas y cuando encuentra alguna vacante de acuerdo a su perfil como ingeniero, la respuesta ha sido que no cuenta con la experiencia suficiente.

La verdad, no hay suficientes oportunidades. Tengo más de dos meses buscando trabajo y las empresas te dicen que si quieres un sueldo bajo que no es para tu perfil, pues no te dan la oportunidad y si quieres un puesto de acuerdo a tu carrera, te dicen que no tienes experiencia o no cumples con los requisitos", indicó.