Ciudad Obregón: Vecinos de Villas de Cortes urgen mejores a servicios públicos

Ciudad Obregón, Sonora.- Drenajes colapsados, vialidades en mal estado y proliferación de fauna nociva son algunos de los problemas relacionados con servicios públicos que enfrentan diariamente vecinos de la colonia Villas de Cortes, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Reyes López, vecino del sector, destacó que el problema de los drenajes colapsados es añejo y que, pese a que dicha situación ya representa un problema, este se complica aún más por el evidente deterioro de las calles del mencionado sector.

El habitante de este sector comentó que el estancamiento de las aguas genera habitualmente la proliferación de mosquitos, lo cual podría generar enfermedades, aunado a los malos olores que se empiezan a respirar con mayor intensidad durante las tardes: "Hasta ahorita por aquí cerca no he sabido de enfermos, allá adelante a lo mejor; aquí el problema es que por la tarde y por la noche no se aguanta ya el olor", enfatizó.

Por su parte, Dinorah Gutiérrez, vecina del mencionado sector, destacó que el problema de los drenajes colapsados también representa un inconveniente para los vecinos que se trasladan a pie por las calles de esta colonia, debido a que hay esquinas o cruces que se encuentran inundados y es prácticamente imposible caminar.

Agregó que los automovilistas deben realizar diversas maniobras para no caer en los hoyos que han sido cubiertos por las aguas negras. También coincidió en la necesidad de que las autoridades se den a la tarea de realizar acciones de fumigación, debido a la proliferación de moscos.

No se puede andar, ni en carro ni a pie; vean las calles no más como están y no solo aquí, dense una vuelta por la colonia y van a ver, es por todas partes", agregó.

Además, dio a conocer que algunas casas abandonadas son utilizadas por los vecinos de Villas del Cortes como basureros públicos, lo cual consideró que también puede convertirse en un problema de salud y de seguridad, porque se ha visto a personas que entran a esos domicilios con la intención de consumir sustancias prohibidas o a esconderse tras cometer alguna fechoría.

Fuente: Tribuna