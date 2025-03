Durazo y Sheinbaum cumplen demanda histórica con inicio de obra de carretera Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes

Bavispe, Sonora.-115 mil 835 habitantes de Sonora y Chihuahua beneficiados, cinco mil 600 empleos y la dinamización de la economía de la región es lo que traerá la carretera Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes, a la que dio el banderazo de inicio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en compañía del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Esta obra, la cual siempre había sido una petición de los pobladores, tiene una inversión de mil 859 millones de pesos y contará con una extensión de 67 kilómetros, 18 del lado de Sonora y 49 de Chihuahua, representando un ahorro de circulación de 95 minutos para los usuarios de esta vía.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que la construcción de esta vía de comunicación siempre había sido un reclamo justo y necesario de la comunidad, pues data del año 1933 la primera gestión que se realizó. El mandatario estatal resaltó el hecho de que pasaron gobernantes y ninguno cumplió con la obra, hasta que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Tuvo que venir un presidente de la República que nos visitó aquí en Bavispe como candidato y que no se comprometió con la carretera, pero fue el que la construyó. El presidente López Obrador. Por eso, amor con amor se paga", aseveró. Señaló que tras esperar siglos ahora tendrán dos carreteras (Bavispe-Agua Prieta y Bavispe-Nuevo Casas Grandes).

"Ese es el motivo que nos convoca el día de hoy (ayer): poner la primera piedra, echar a andar, dar el banderazo de salida a la construcción de la carretera que unirá a Bavispe con Nuevo Casas Grandes. Esta es la Cuarta Transformación, un movimiento y un gobierno emanados de la Cuarta Transformación, que se preocupa por la gente", indicó Durazo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que esta obra fue un encargo de AMLO, el cual le hizo durante el periodo de transición.

Me dijo: ‘Te tengo que encargar algo muy importante. Me llevo algunos pendientes, pero un pendiente que le prometí al pueblo de Sonora es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes’. Y nosotros somos de acción, no perdemos tiempo, así que hoy lo que venimos a anunciar es que ya se está haciendo la carretera, no que la vamos a hacer, sino que ya se está haciendo la carretera", afirmó la presidenta.