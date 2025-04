Conflicto laboral entre el Sindicato y Ayuntamiento de Navojoa llega a instancias internacionales

Navojoa, Sonora.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, anunció que intervendrá en la disputa legal entre el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa y el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes.

Sin embargo, durante Sesión de Cabildo, el munícipe afirmó que el puente de diálogo con sus trabajadores está roto, asegurando que no hay nada que negociar respecto al despido de casi 80 personas.

ATRAEN EL CASO

Ramón René García Vallejo, líder sindical, mencionó que la directiva del gremio acudió el pasado 27 de marzo a las oficinas de la OIT, donde se les citó para abordar el conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Navojoa.

No obstante, la Organización Internacional del Trabajo no es la única institución que ha decidido intervenir en el conflicto laboral de Navojoa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también anunció que atraerá el caso de los trabajadores sindicalizados cesados, para analizar la posible inconstitucionalidad de la medida tomada por las autoridades municipales.

RELACIÓN DESGASTADA

Por su parte, el munícipe confesó que la relación laboral entre el Ayuntamiento y la base sindical se encuentra muy desgastada, debido a la decisión de despedir a más de 80 trabajadores para poder estabilizar las finanzas, asegurando que no habrá marcha atrás, lo cual impide que se pueda llegar a un posible acuerdo.

Digo, ¿qué acuerdo?... El tema aquí es que el despido de la gente fue por los problemas financieros, o sea, no recuerdo si con Mariscales (ex alcalde) sucedió lo mismo, son decisiones que tienes que tomar para poder estabilizar las finanzas, si no lo hubiéramos hecho, pues hubiéramos tenido más déficit en el año, hubiéramos colapsado”, recordó.