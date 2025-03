Ciudad Obregón: 'Librería Blanca' una tradición sepultada por la tecnología

Ciudad Obregón, Sonora.- La difícil situación económica, la falta de gusto por la lectura y las nuevas tecnologías han contribuido a que cada día sean menos los negocios dedicados a la venta de libros que prevalecen en Ciudad Obregón.

Con el uso de dispositivos digitales y plataformas, cada vez son menos las personas que acuden a las librerías a comprar un texto, ya sea una novela, un cuento o cualquier otro tipo de lectura; ahora las nuevas generaciones las obtienen de la red, descargándolas en sus equipos electrónicos.

Herminia Ochoa, propietaria de la 'Librería Blanca', ha comentado que estos factores la han obligado prácticamente a cerrar el mencionado negocio ubicado por la calle Tamaulipas entre Allende y Náinari, el cual brindó un servicio a la comunidad por más de 50 años.

El establecimiento fue fundado hace décadas por su madrina Blanca Amelia Félix Serna, una religiosa que se dedicaba a la docencia en el Colegio Progreso de esta localidad.

Prácticamente ella me metió a los libros; cuando yo salía del colegio, prácticamente arrancaba a la librería para estar con ella o para ayudar y fue así que cuando terminé la escuela y ella tenía que salir, yo me hice cargo de la librería", destacó.

Recordó que la primera ubicación fue en las calles Puebla y Allende, posteriormente se instaló en el interior del Colegio Progreso y después a Zacatecas entre Hidalgo y Allende, para finalmente culminar en su actual ubicación. Herminia recuerda que, cuando se empezó a hacer cargo de la librería, su madrina siempre le recomendó tener libros que le aportaran algo a la sociedad y sanos para la sociedad.

Desgraciadamente nos vemos en la necesidad de cerrar porque no se vende, la gente no lee y tengo que salir adelante yo y la gente no compra libros; la tecnología ha acabado con las librerías", comentó.