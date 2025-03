Congreso de Sonora discutirá la reforma contra el nepotismo: Omar del Valle

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente del Congreso de Sonora, Omar del Valle Colosio, informó que será hoy cuando a los legisladores sonorenses les toque analizar y discutir la reforma para prohibir el nepotismo, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Con esta ley, la cual es una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), se busca restringir la participación electoral de candidatos que tengan o hayan tenido algún vínculo de parentesco por consanguinidad o civil con los funcionarios a los que buscan suceder en el cargo.

Creo que es muy necesaria y muy oportuna porque quienes hicieron política por mucho tiempo en el país abusaron y lo que yo entiendo de la presidenta es que el movimiento de la transformación busca que no se enquisten personas en el poder, que no se generen mafias en el poder y esas mafias que no tengan que ver con grupos familiares".

"Si es por mérito, adelante, eso no limita que una persona que ya está en la posición que otra tenga su camino hacia delante", comentó en rueda de prensa desde Ciudad Obregón. Expresó que, aunque ya fue decidido que se aplique hasta 2030, él se encuentra en la misma posición que la presidenta y, en opinión personal, considera que debe de aplicarse en 2027. "Yo estoy con la presidenta; a mí me hubiese gustado que fuera en 2027, si me lo preguntas a título personal. Creo que se plantea la reforma porque hay una necesidad latente. Esperemos que surta efectos pronto".

Sobre la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de no querer que la reforma se comience a aplicar desde 2027, comentó que, por su parte, él está a favor de ir contra el nepotismo en el 2027.

Por otra parte, señaló que en cuanto a la reforma al Poder Judicial, el próximo 20 de marzo tienen que entregar las listas al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), que preparará todo para la elección el próximo 1 de junio.

Fuente: Tribuna