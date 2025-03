Ayuntamiento de Cajeme aclara tema de presuntos ‘levantones’ en la Central Camionera

Cajeme.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, manifestó que hasta el momento no hay informes de privaciones ilegales de la libertad en contra de personas del sexo femenino en los alrededores de la Central Camionera ‘Faustino Félix Serna’.

Informó que solo se tiene el reporte de una mujer que se sintió amenazada o en peligro cuando se encontraba en el mencionado lugar, la cual reportó el hecho y pidió auxilio al interior de la paramunicipal y de manera inmediata se dio aviso a las autoridades, mismas que implementaron acciones para descartar cualquier situación de riesgo.

No hay ningún reporte oficial de un evento de esa naturaleza. A mí me llegó uno en base a un informe de la Central Camionera, donde se recibió el reporte de una mujer que dice que una persona la siguió. Se le habló a la policía y se buscó afuera y no se vio nada, es lo único”, aseguró.