Navojoa busca construirles un refugio a las mujeres violentadas

Navojoa, Sonora.- El Instituto Municipal de Atención a la Mujer en el Ayuntamiento de Navojoa busca construir el primer refugio para familias violentadas en la región del Mayo; una estrategia que les permitirá escapar de su agresor y poder salvar su vida y la de sus hijos.

De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, la violencia familiar representa el 90 por ciento de los delitos cometidos en el municipio de Navojoa; donde en tan sólo tres meses, más de 437 mujeres han sido víctimas de violencia en este 2025.

EL PROBLEMA

Gloria es una madre de familia navojoense, quien al igual que muchas mujeres, pensó haber encontrado al amor de su vida durante su etapa universitaria, sin imaginar que al poco tiempo, ‘su relación perfecta’ se convertiría en un matrimonio tormentoso.

Me enamoré de un hombre extraordinario, era una relación perfecta hasta que un día me dio una cachetada, no lo podía creer e incluso me culpó de su comportamiento… Ahí empezó todo, después de ese día comenzó a humillarme, destruyó por completo mi autoestima, me separó de mi familia y amigos, mientras que la violencia subía de tono”, confesó.