8 de marzo: Mujeres cajemenses toman calles de Ciudad Obregón para exigir justicia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Del norte, del centro, del sur, del oriente y del poniente del municipio de Cajeme, cientos de mujeres de todas las edades se dieron cita en el llamado Callejón de la Mujer para dar inicio con la tradicional marcha del 8 de marzo.

Desde poco antes de las 16:00 horas, las féminas empezaron a llegar al punto de encuentro, vestidas en su mayoría con prendas de color morado; las cajemenses se organizaban para iniciar su recorrido con destino al Palacio Municipal.

Minutos después, Marea Morada iniciaba su recorrido gritando sus habituales consignas: "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", "Va a caer, va a caer este patriarcado va a caer", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas" y "Señor, señora, no sean indiferentes, matan a las mujeres en la cara de la gente", entre otras.

El contingente salió de la esquina conformada por el Callejón de la Mujer y calle Zaragoza con rumbo a la 5 de febrero; mientras avanzaban, mostraban cartulinas y pancartas en las que leía: "Aquí no hay exageración, hay resistencia", "Mamá, no te preocupes, hoy no ando sola", "Vivas libres y sin miedo", "Que me den respeto y no me lo quiten".

Marcha del 8 de marzo en Ciudad Obregón

Las cientos de mujeres de todas las edades continuaron su camino hasta llegar a la Plaza Álvaro Obregón. Ahí, ya las esperaban con Vivir sin miedo, una pieza musical de la cantautora Vivir Quintana, que versa: "Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana".

Al llegar a la plaza y al unísono, las asistentes a la marcha empezaron a saltar y gritar: "La que no brinque no es macho, la que no brinque es macho". Entre las asistentes coincidían, el objetivo es el de visibilizar la problemática que enfrentan las mujeres en materia de seguridad; entre ellas se encontraban madres, hijas, tías, hermanas, abuelas, sobrinas de mujeres que han desaparecido. Muchas de las víctimas han sido encontradas en diferentes fosas clandestinas a lo largo y ancho del municipio de Cajeme.

Mirna Judith López Valenzuela comentó que, si bien en materia de justicia, la situación de las mujeres no es como antes, tampoco hoy están como quisieran estar; sin embargo, reconoció que ha habido avances en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de la mujer.

Cientos de mujeres salieron a tomar las calles de Ciudad Obregón este 8M

En el mismo sentido se expresó Analyn Hernández, quien manifestó que las autoridades les han quedado a deber en diferentes rubros, particularmente en lo que respecta a la paridad en cargos públicos municipales y en lo que respecta a la impartición de justicia. La activista consideró que hace falta más capacitación en materia de paridad de género.

Finalmente, así como llegaron al punto de encuentro, las mujeres se retiraron de su destino final así como llegaron, caminando, en bicicleta, automóvil, de raite, en camión o en taxi.

Fuente: Tribuna