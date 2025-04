Javier Lamarque promete transparencia en el manejo de aportaciones voluntarias en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, manifestó que los fideicomisos que se están conformando para el Deporte y la Seguridad Pública, por medio de aportaciones voluntarias que se realizan a través del recibo de agua, serán manejados con transparencia.

Explicó que, desde que se empezó a aplicar la medida, en lo que respecta al Deporte, se han recaudado 305 mil 829 pesos y para Seguridad Pública el monto asciende a 295 mil 170 mil pesos.

El edil cajemense explicó que en materia deportiva el recurso se aplicará en otorgar apoyos a deportistas, rehabilitación de espacios, compra de equipo y, en el tema de seguridad, el dinero se ocupará en adquisición de equipamiento y otorgar apoyos a los elementos de la dependencia, entre otros aspectos.

No hay nada oculto, estos fondos están protegidos, no hay ningún desvío, no hay nada y se van a aplicar en su momento para todo lo que se acordó", señaló Lamarque Cano.