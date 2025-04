Elías Retes pide prestado 5 mdp para la compra de pipas

Navojoa, Sonora.- A pesar de que el recibo del agua en el municipio de Navojoa es el más caro de todo el estado; los ingresos no han sido los suficientes para poder comprar maquinaria, por lo que el Ayuntamiento tendrá que recurrir a un crédito de cinco millones de pesos (mdp).

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, aseguró que el crédito será redirigido al Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) y será la paramunicipal la que se encargue de pagar el préstamo en un plazo no mayor a 12 meses.

EL CRÉDITO

Por su parte, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, preció que el crédito no se utilizará para el pago de gasto corriente, sino que será invertido en la compra de maquinaria, la cual permitirá al Organismo Operador poder combatir el desabasto de agua en la localidad.

Así lo confirmó Artidoro Lagarda Yescas, director general del Oomapasn, quien detalló que las dos pipas serán semi nuevas, con una capacidad de almacenamiento de 20 mil litros de agua cada una, así como una retroexcavadora con capacidad del cucharón de un metro cúbico y una profundidad de excavación de 4.5 metros.

RECHAZAN DEUDA

No obstante, algunos regidores de oposición mostraron su rechazo a la adquisición de una nueva deuda, asegurando que la compra de pipas no es la solución al desabasto de agua en el sector oriente de la ciudad.

Navojoa no ocupa pipas, ocupa soluciones de tener agua ya… Que no mientan, no aceptaré ningún endeudamiento si no es para solucionar el problema de raíz; Podrán engañarse entre ellos pero Navojoa tiene un regidor que sí dice la verdad aunque busquen mostrar lo contrario”, puntualizó Adolfo Domínguez López, regidor.