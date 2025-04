Elías Retes desembolsa casi 30 mdp en pago de rentas y asesorías

??????????????, ????????????.- Cada año el Ayuntamiento de Navojoa gasta alrededor de 30 millones de pesos (mdp) en la renta de maquinaria y pago de asesorías bajo total opacidad, por ello Cabildo exhortó al alcalde Jorge Alberto Elías Retes a ejercer mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Cabe señalar que al consultar el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Navojoa, específicamente en el apartado número 11 correspondiente a las contrataciones de servicios profesionales, en el último trimestre del 2024 se aseguró que no se realizó algún contrato, sin embargo Tesorería Municipal señaló que se gastaron casi 13 mdp en el pago de asesorías.

LA DENUNCIA

Rosa Alicia Ortega Ramírez, regidora por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), informó que durante la última revisión a la Cuenta Pública de Navojoa, se detalló que la comuna desembolsó casi 30 mdp tan sólo en los conceptos de renta de maquinaria y pago de asesores, sin detallar a quienes y bajo qué concepto se pagó esa multimillonaria cantidad.

La edil lamentó que el alcalde solicitara otro préstamo para la compra de maquinaria, asegurando que con los 17 mdp que se destina a la renta de las unidades se pudieron adquirir.

Si ahorita están hablando de pedir prestado cinco mdp, imagínense lo que pudiéramos comprar con 30 millones… Yo no digo que no se ocupen, pero se puede cambiar un gasto por una compra y es algo que no se está haciendo, por lo que exhorto al presidente municipal a que haga lo correcto”, puntualizó.