Guaymas: Alcantarillas destapadas en la colonia Centenario, un riesgo para los vecinos

Guaymas, Sonora.- Vecinos de la colonia Centenario, al sur de la ciudad de Guaymas, han expresado su preocupación ante la situación de alcantarillas destapadas en diversas calles, desde hace varios meses, siendo un peligro para los automovilistas, expresando que alrededor de cinco vehículos han caído en las coladeras.

De acuerdo con los residentes, estos problemas no solo representan un riesgo para la salud debido a la acumulación de aguas residuales, sino que también ponen en peligro a los peatones y vehículos que circulan por las calles.

Juan Peralta, vecino del sector, dijo que a pesar de los múltiples reportes hechos por los vecinos a la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas, hasta el momento no han recibido respuesta, ni acciones efectivas para resolver el problema.

Precisó que los residentes han señalado que, tras varias denuncias, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para reparar las alcantarillas y evitar los derrames de aguas negras que afectan la calidad de vida en la colonia.

Leonor Velázquez, residente de la colonia, apuntó que ante la falta de respuesta, los vecinos han optado por colocar llantas sobre las alcantarillas, con la esperanza de evitar accidentes y mitigar, aunque sea un poquito, los malos olores y la propagación de la contaminación.

Sin embargo, expresó que esta medida no ha sido suficiente para solucionar el problema, que persiste y continúa afectando a la comunidad.

No hace tanto calor, pero los malos olores se van a intensificar cuando el calor arrecie. Hay días en que el olor es muy intenso e incluso al interior de las casas se alcanza a percibir y pues todavía no hace mucho calor. Existen folios, según me dicen los vecinos, entonces que se echen una vuelta por acá", agregó.