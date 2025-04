Ciudad Obregón: Protección Civil recomienda no visitar 'canalitos' esta Semana Santa

Ciudad Obregón, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Cajeme recomendó a todas aquellas personas que pretenden salir a algún paseo o paraje de la localidad para divertirse y pasar un rato agradable con sus familias, evitar acudir a los llamados 'canalitos'.

El titular de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón, destacó que este tipo de lugares no son seguros y representan un peligro para sus visitantes; además, señaló que estos lugares no son supervisados por Protección Civil.

Hay que recordar que esos lugares no son de recreo, son lugares que no hemos visitado, no son una alberca, pueden tener baches, pueden tener socavones donde pueden ir caminando y se pueden ir, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños", manifestó el funcionario.