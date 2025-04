Colonias sin agua en Navojoa piden al Oomapasn cancelar el cobro

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas del Organismo Operador del Agua Potable en Navojoa, se estima que más de la mitad del municipio no cuenta con la cantidad ni calidad necesaria en sus hogares, por lo que la ciudadanía solicitó cancelar el cobro a los usuarios afectados por desabasto.

Las autoridades mencionaron que las colonias más afectadas por la falta de agua en la localidad son las situadas en el sector oriente, tales como Infonavit Sonora, Indeur, Tetaboca, 16 de junio, 23 de abril, Jacarandas, entre otras más.

LA PETICIÓN

Según usuarios, el problema de desabasto se ha agudizado durante las últimas tres semanas, por lo que se han visto en la necesidad de tener que comprar agua a pipas particulares; por ello hicieron un llamado a las autoridades a no cobrar el recibo del agua mientras se resuelve la sequía.

Por su parte, Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, aseguró que están conscientes tanto de la situación de sequía, como de la situación económica de las familias, por lo que aseguró que el Organismo Operador no está cobrando el recibo del agua en las colonias afectadas.

Nada más el 31 por ciento de la gente paga el agua, ojalá la pudieran pagar un porcentaje más alto pero entiendo que hay gente que no la puede pagar y no se le exige… Donde no hay agua no se les está cobrando y se les lleva en pipas”, puntualizó el munícipe.