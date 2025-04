Vacaciones de Semana Santa: Gobierno de Hermosillo brinda algunas medidas de seguridad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No es sorpresa que cada año durante la vacaciones de Semana Santa aumente el flujo de personas en carreteras, ya que a pesar de que algunos optan por quedarse en casa a descansar, o ver películas, en su mayoría deciden salir de vacaciones fuera de la ciudad algunos días, pues las fechas se acomodan perfectamente ya que tanto jóvenes como adultos pueden disfrutar un poco. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que al mismo tiempo es una fecha donde ocurren en gran medida accidentes.

Por lo que es importante conocer algunas de las medidas de seguridad que deberías tomar en cuenta antes de salir de casa algunos días, esto no solo te dará seguridad si no también te brindara tranquilidad, ya que no querrás regresar de vacaciones y encontrarte con una desafortunada sorpresa, por lo que aquí te compartimos alguna medidas de prevención recomendadas por el ayuntamiento de Hermosillo para cuando salgas de casa.

Medidas de seguridad

Asegúrate de desconectar todos tus aparatos electrónicos .

. Revisa bien que no exista alguna fuga de gas y de ser posible, opta por cerrar el paso.

y de ser posible, opta por cerrar el paso. Asegura que las puertas y ventanas se encuentren bien cerradas.

Si te es posible avisa a algún vecino que saldrás fuera unos días, esto con el objetivo de que si ve algo sospechoso pueda dar aviso.

Las medidas de seguridad no solo se limitan al hogar, si no también a las mascotas, por lo que si no puedes llevarlo contigo, podrías optar por pedirle a alguna persona de confianza como un amigo o familiar que te lo cuide, por otro lado también existen lugares especializados que funcionan como guarderías para perros, solo asegúrate que sea un lugar digno para tu amigo perruno.

Las condiciones del clima es otro factor a considerar, ya que si bien no se da en toda partes, en algunos estados las temperaturas son bastante altas, por lo que se recomienda que mientras planees tu salida, consideres revisar las condiciones climáticas del lugar que visitas, esto para que no te agarre de sorpresa y te puedas ir preparado.

De igual forma mientras te encuentras camino a tu destino también deberías tener precaución, si planeas sacar tu vehículo a carretera asegúrate de que este se encuentre en condiciones óptimas para salir fuera, de ser posible llevarlo con tu mecánico de confianza semanas antes, podría ser una buena idea. También es importante llevar una llanta de repuesto y por que no tu kit de herramientas, esto con el objetivo de que te encuentres lo mas preparado posible por si ocurre un imprevisto .

Otras recomendaciones

Se invita a que tomes tus precauciones durante el trayecto, esto para evitar accidentes y salvaguardar no solo tu vida y la de tus compañeros de viaje, si no también la de los demás conductores.

Evita tomar si vas a manejar.

Si te sientes con mucho sueño o demasiado cansado, mejor no manejes.

Estate atento a los señalamientos viales.

Evita conducir demasiado rápido por lo que tendrás que prestar atención a los limites de velocidad.

Siempre puedes llamar al 911 en caso de una emergencia.

