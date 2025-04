Cabildo de Huatabampo continúa sin representación indígena

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Casi siete meses han transcurrido en la administración de Alberto Vázquez Valencia en el municipio de Huatabampo, sin que hasta el momento se logre nombrar al representante indígena en Cabildo, esto debido al conflicto interno entre las autoridades tradicionales.

Este conflicto mantiene a la comunidad yoreme mayo en la ‘Tierra de Generales’, sin voz ni voto en las decisiones de su municipio.

EL CONFLICTO

De acuerdo al Instituto Estatal Electoral (IEE) en Sonora, actualmente el proceso de elección se encuentra bajo una impugnación, luego de trascender el nombramiento de Leobarda Humo Zúñiga como la regidora electa; por lo que se espera que el Tribunal Electoral emita su fallo, para poder conocer a su próximo representante ante cabildo.

No obstante, integrantes de la etnia mayo aseguraron que el no contar con una voz en el Cabildo, no será impedimento para que se realicen gestiones y actividades en pro del desarrollo de sus comunidades.

Nosotros vamos a seguir acercándonos al alcalde y a las autoridades para solicitar apoyos o promover proyectos que permitan rescatar nuestra identidad como pueblo originario… Hacemos un llamado a la unidad, para que pronto se resuelva este recurso pendiente”, mencionó Abel Ramírez, presidente de la agrupación ‘Jiapsi Yoreme’.

Por su parte, el presidente municipal, Alberto Vázquez Valencia, ha manifestado que se ha mantenido imparcial en el proceso de la designación de la regiduría étnica, debido al respeto de las autoridades tradicionales; sin embargo, mencionó que el no contar con un representante étnico en Cabildo no significa que su gobierno mantiene rezagadas a los pueblos originarios, ya que se busca darles atención a través de la Dirección de Asuntos Indígenas.

Fuente: Tribuna Sonora