Acepta alcalde de Cajeme problemas de sequía, pero asegura agua para consumo humano

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció en su tradicional encuentro de los lunes con los representantes de los medios de comunicación que el municipio se encuentra en situación de sequía extrema debido a la falta de precipitaciones.

Sin embargo, dio a conocer que en los embalses del municipio se cuenta con la suficiente cantidad de agua para garantizar el consumo humano y para uso industrial, no así para las actividades relacionadas con el sector agrícola.

A ver, vamos a diferenciar sequía extrema por falta de lluvias y capacidad y suministro de agua. Sí, Cajeme se encuentra entre los municipios con sequía extrema, es decir, no ha llovido, no ha caído agua. No obstante, si se cuenta con los depósitos de agua, tanto a cielo abierto como en el subsuelo, hay agua suficiente para el consumo humano y la industria, no para la agricultura", manifestó el munícipe.