Alcalde 'Toño' Astiazarán busca prohibir los narcocorridos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como ya se hizo en Chihuahua, el Ayuntamiento de Hermosillo encabezado por Antonio Astiazarán Gutiérrez buscará incluir en la Ley de Ingresos una sanción para multar a quienes interpreten narcocorridos que hagan apología al delito y al crimen organizado en la capital sonorense.

De acuerdo con el alcalde de Hermosillo, personalmente está en contra de este género y se encuentran analizando la ruta jurídica para poder aplicar multas para quienes lo interpreten, pues no desea que las nuevas generaciones se inspiren en personajes que se dedican enteramente a la delincuencia organizada.

A mí me parece que no es un ejemplo que debemos promover en nuestra ciudad, por supuesto no quiero que las nuevas generaciones se inspiren en personajes que solo se dedican a delinquir y que no es el tipo de sociedad que queremos construir en Hermosillo”, destacó el edil durante una rueda de prensa.