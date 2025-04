“Donde no hay agua no se les está cobrando”: alcalde de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Ante el clamor de la ciudadanía navojoense por el desabasto de agua en sus hogares, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, aseguró que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) no está cobrando el servicio a las colonias afectadas, sin embargo esta afirmación fue desmentida por los habitantes del sector oriente.

No obstante, la ciudadanía desmintió esta declaración, asegurando que a pesar de no contar con el servicio, cada mes recibe puntualmente el recibo, el cual asciende a casi 600 pesos; en cuanto al envío de pipas, manifestaron que durante los últimos meses no han enviado ninguna unidad.

Es una vil mentira, nos llega un chorrito a las 04:00 horas y sin presión, ni siquiera dan chance de llenar un tinaco pero el recibo si llega puntual y cada vez más caro, cobrando un servicio que no tenemos, es un abuso lo que hacen… Fue pura promesa de campaña, diciendo que no iba a faltar el agua los 465 días del año, pero como ya ganó se le olvidó”, afirmó Lorena Apodaca, vecina de la colonia Francisco Villa.

Fuente: Tribuna Sonora