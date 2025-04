Cajeme no prohibirá narcocorridos en lo particular, pero en lo público podría negar permisos

Ciudad Obregón, Sonora.- En relación a la polémica que se ha generado tanto a nivel nacional, estatal y local, el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, informó que en lo particular no se puede prohibir el consumo de canciones que hagan alusión o apología del delito o la violencia.

Sin embargo, el edil cajemense externó que en lo público sí se puede recurrir a la prohibición o suspensión de permisos para la realización de eventos públicos en los que se puedan interpretar los llamados narcocorridos.

Paulo Quevedo Él sería el doceavo eliminado de 'La Casa De Los Famosos All Stars', según las encuestas

Yo creo que se debería de regular en lo que respecta a los eventos en espacios públicos, no el consumo particular y privado de las personas; no se trata de prohibir o que escuchen o consuman este tipo de contenidos", agregó.