Crece el consenso para regular los narcocorridos en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Ningún otro tema había generado el nivel de conversación que ha provocado en las últimas semanas los narcocorridos. La disyuntiva por prohibirlos o no, ante el panorama de violencia donde cada vez hay más jóvenes implicados, no es ajena a Sonora, pues la entidad es cuna de grandes exponentes de este género musical.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó fuerza el hecho de que este tipo de canciones hacen apología al mundo criminal, siendo un ejemplo erróneo para las juventudes. Y recientemente al menos 10 estados de la República han optado por legislar en materia o han implementado restricciones para que los artistas no canten esas letras.

Lo anterior ha llevado a un debate complejo, donde algunas voces señalan que estas líricas son el reflejo de lo que se vive en el país y que prohibirlas sería querer negar la realidad. Mientras que otras posturas aluden a la censura. También hay quienes consideran que sí debería de existir una mayor reglamentación al respecto, pues al final se enaltece el crimen organizado.

DISCUSIÓN SOBRE LA MESA

La conversación cobró mayor relevancia el pasado 12 de abril cuando el originario de Caborca, Luis R. Conriquez, anunció que no cantaría corridos en su presentación en la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México. El artista señaló que se apegaba a la normativa impuesta por el gobierno local. El hecho provocó la reacción negativa de fanáticos, quienes destrozaron el lugar.

Así fue que el debate sobre prohibir o no este contenido volvió a ponerse sobre la mesa. Al respecto se ha pronunciado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien ha negado que su gobierno vaya a prohibir este tipo de contenido: "¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de las drogas o misoginia. Nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o estado de la República, es ir construyendo este consenso social de que no se debe hacer apología a la violencia", pronunció el pasado 14 de abril durante su conferencia de prensa.

La mandataria ha sido clara en que, aunque no se prohibirá ningún género musical, sí se hace el llamado a no componer canciones que hagan apología al narcotráfico. Como una estrategia para combatir que jóvenes escuchen este tipo de canciones, el Gobierno Federal lanzó el concurso México canta, dirigido a intérpretes y compositores quienes, mediante sus letras, deben promover un mensaje de paz.

Sin embargo, pese a la postura de Sheinbaum Pardo, hay entidades que sí han optado por prohibir que artistas puedan interpretar narcocorridos y cualquier contenido que haga apología del delito en espectáculos públicos. Entre estos se encuentran: Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Quintana Roo, Chihuahua y Querétaro.

SONORA VE BIEN REGULACIÓN

Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Dan Sánchez son algunos de los artistas sonorenses que han sido pioneros en el género de los también llamados corridos tumbados, por lo que en Sonora el tema ha cobrado alta relevancia. También en Sonora, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Mendez, ha dado a conocer casos de menores implicados en el mundo criminal, que es uno de los puntos que se discute en torno a los narcocorridos: su influencia en la juventud.

Sobre el tema, el primero en pronunciarse fue el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, que afirmó que en el municipio desde 2022 no hay permisos para eventos públicos donde se toquen este tipo de canciones: "Simplemente no hay permiso para eso, y lo que se van a hacer son multas muy importantes", señaló. El munícipe criticó a quienes culpan al gobierno de la violencia, pero por otra parte permiten contenidos que hacen apología del crimen, como las series de televisión.

Tras él, su homólogo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, también se pronunció por establecer una ruta jurídica para regular los espectáculos artísticos con este tipo de contenido: "Yo sí estoy en contra de los narcocorridos. A mí me parece que es un ejemplo que no debemos promover en nuestra ciudad. No quiero que las nuevas generaciones se inspiren en personajes que solo se dedican a delinquir. No es el tipo de sociedad que queremos construir en Hermosillo", pronunció el pasado 21 de abril.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, Víctor Hugo Enríquez, también se ha pronunciado a favor de prohibir este tipo de contenidos; sin embargo, reconoció que pueden existir limitaciones legales, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: "No podemos propiciar ni promocionar eso; primero, antes que la parte legal, también está la responsabilidad que todos tenemos, con nuestras familias, con la sociedad… No debemos fomentarlo de alguna manera".

Desde el Gobierno del Estado se ha dicho que la entidad no prohibirá los narcocorridos, pero sí buscará una forma de regularlos, siempre haciendo un llamado a la conciencia social: "Comprendo y comparto la posición de la presidenta de la República en donde dice: no está prohibido porque vivimos en un Estado en donde hay libertad para manifestarse, expresarse, pero eso no quiere decir que no debemos hacer un llamado a la conciencia tanto de quien escribe y se dedica a la construcción de estos contenidos como también para los que lo consumen", expresó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Quienes también han alzado la voz son los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) en el marco de la celebración de la Expogan 2025. Juan Ochoa Valenzuela, líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora, se pronunció por una regulación de estos contenidos. Aún no se sabe si habrá sanciones para los exponentes como Gerardo Ortiz, El Komander y Gabito Ballesteros, pues los tres son referentes en el género.

TEMA COMPLEJO Y SOCIAL

En entrevista con TRIBUNA, la doctora Sonia Echeverría, maestra en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), reflexionó sobre el hecho de que la discusión no puede basarse en si prohibirlos o no, sin antes entender a los jóvenes, conocer sus puntos de vista y ofrecerles un panorama diferente.

La especialista en psicología señaló que ciertamente este género ya es parte de una cultura y que, si bien su contenido hace apología del crimen, tristemente es la realidad de miles de juventudes en el país, que encuentran en las letras un mensaje erróneo de superación: "Pero cuando son jóvenes a los que el sistema no les da más oportunidades, aunque ellos saben que ese estilo de vida es peligroso y quizás una vida muy corta, muchos optan por tomarla, porque quieren salir de donde están y no conocen otra manera".

Echeverría señaló que se debe buscar entender estas expresiones y combatirlas desde la educación y las oportunidades: "Hay que escuchar a los jóvenes, preguntarles qué les hace sentir esas canciones, conocer por qué les gustan. Pero también evaluar qué les estamos ofreciendo". La doctora consideró que es un tema complejo que no se resuelve en un debate de prohibir o no.

Fuente: Tribuna del Yaqui