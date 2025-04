Menores de edad son víctimas de extorsiones telefónicas en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Mala influencia, estafas y hasta extorsiones telefónicas, son algunos de los riesgos a los que cada día se exponen los menores de edad por el uso sin vigilancia del celular, una situación que incluso ya ha puesto en riesgo la integridad de algunos niños en el municipio de Navojoa.

De acuerdo a las estadísticas del Semáforo Delictivo en Sonora, durante el primer trimestre del año se registraron 13 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el estado, sin embargo se estima que el número de víctimas sea mucho mayor.

EL PROBLEMA

Hasta el mes de marzo, el municipio de Navojoa no registraba ninguna denuncia por el delito de extorsión, no obstante este fin de semana una pequeña de 11 años de edad fue víctima de ello, generando el pánico entre la ciudadanía.

El funcionario municipal señaló que constantemente ha impartido pláticas en las escuelas sobre cómo prevenir ser víctima de extorsión, donde se recomienda no contestar números extraños, ni caer en desesperación, así como denunciar cualquier caso al número de emergencia 911.

Los padres de familia primero pensaron que la había levantado un vehículo y posteriormente constatamos que se trataba de una extorsión, le dijimos que no depositaran por ningún motivo, que tuvieran paciencia ya que las autoridades estábamos haciendo nuestro trabajo”, puntualizó.

PIDEN VIGILANCIA

Por su parte, Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la asociación ‘Por una Familia Feliz’, mencionó que cada vez es más frecuente observar a niños y preadolescentes con celular propio, quienes en su mayoría no son vigilados por sus padres, lo cual aumenta el riesgo de que sean víctimas de algún delito.

Corren muchísimo riesgo porque no tienen malicia y pueden toparse con gente que no tiene buenas intenciones… Hemos visto casos donde jovencitas que buscan nuevas experiencias y tienen amistades cibernéticas, se citan para conocerse y en ocasiones desaparecen, por ello nosotros como padres no debemos arriesgar en lo más mínimo”, expresó.