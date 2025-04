SLRC: Remueven del cargo a directora de Turismo tras accidente protagonizado por su hijo

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- El alcalde de San Luis Río Colorado Iván Sandoval, confirmó este lunes 7 de abril que la actual directora de Turismo municipal Tania Castillo Salazar, fue separada de su cargo mientras se realizan las averiguaciones que giran en torno a la muerte del ciclista Erlen Armenta, misma en la que estuvo involucrado su hijo de 17 años ya que él iba manejando el vehículo con el que ocurrió el accidente.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente sucedió alrededor de las 22:46 horas del pasado jueves 3 de abril sobre la avenida Internacional y calle 35, en la colonia Burócrata. De igual forma se piensa que el joven iba manejando a exceso de velocidad cuando atropelló al ciclista Armenta, mismo que supuestamente dejó abandonado en el lugar de los hechos. Es así que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las investigaciones correspondientes.

"Nosotros como familia, sabemos el sentir de perder un familiar y no somos insensibles ante esta tragedia, al contrario, nos sumamos al dolor de la otra familia afectada, he insistido que tanto yo, como mi hijo, que es menor de edad, lamentamos mucho esto que ha pasado, nadie lo hubiera querido bajo ninguna de las dos familias, no es nada fácil lo que estamos pasando", externó Castillo Salazar a través de un comunicado de prensa.

Comunicado de prensa de la funcionaria Tania Castillo Salazar

De igual forma en el escrito mencionó algunos pormenores sobre el asunto legal al que se enfrenta su primogénito, primero que nada aclaró la funcionaria que su hijo fue liberado no por tráfico de influencias ni por un trato especial, sino porque aseguró que la ley de justicia para adolescentes así lo establece para cualquier menor de edad. A su vez, especificó que ella y su hijo continúan en la ciudad, que jamás se han escondido.

"A mí hijo le hicieron las pruebas necesarias y los resultados arrojaron que no iba, bajo ninguna circunstancia, en efecto de alguna sustancia", afirmó Tania. Finalmente, agregó mandó este para evitar que haya desinformación y también por los múltiples mensajes de odio y amenazas de muerte que según ella se han estado generado. Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha compartido nada más con relación al tema.

Fuente: Tribuna