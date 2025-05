Donarán a jóvenes de escasos recursos toallas sanitarias en la costa de Hermosillo

No menos de 500 paquetes de toallas sanitarias son los que serán entregados el próximo martes 6 de mayo a niñas y jóvenes en situación vulnerable de la costa de Hermosillo.

La doctora Claret Ruiz Inzunza manifestó que esta actividad forma parte de una campaña de donación dentro del programa de Jornadas Médicas ‘Primero tu Salud’ y en esta ocasión se beneficiará a estudiantes de educación secundaria.

Recordó que esa campaña va a permanecer activa, ya que la idea es seguir recibiendo donaciones de toallas sanitarias y entregarlas a niñas y adolescentes que son de muy escasos recursos y no cuentan con el recurso para la compra segura de ese tipo de productos de higiene personal.



Para mayores informes, las personas interesadas en participar en esta campaña de donación de toallas sanitarias se pueden comunicar al teléfono (662) 143 9597.

Si alguien me llama o me manda mensaje y me dice que no pueden enviarme las toallas sanitarias para donarlas, con todo gusto nos ponemos de acuerdo para acudir personalmente por ellas. Esta es una gran causa y la idea es ayudar en la mayor medida posible a esas niñas y jóvenes que requieren de ese producto una vez que les llega su periodo”, finalizó.