Navojoa en ‘luces amarillas’ por el delito de robo de vehículos

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, el delito de robo de vehículo se disparó hasta en un 400 por ciento durante el mes de abril en el municipio de Navojoa comparado al mes anterior, situación que mantiene a la ‘Perla del Mayo’ en alerta.

Según el tablero de incidencias por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), más de ocho personas han reportado haber sido víctimas del robo de su vehículo en lo que va del año.

LAS ESTADÍSTICAS

Durante el último mes, el municipio de Navojoa registró al menos cuatro robos de vehículo, un incremento considerable, ya que durante el mes de marzo no se reportó ninguno y en el mes de febrero se habían registrado sólo dos casos.

De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, es en el primer cuadro de la ciudad donde se registra el mayor número de robos de vehículo, seguido por las colonias de la periferia de la ciudad.

A nosotros nos robaron el carro en el estacionamiento del cine, fui con mi familia y al salir ya no lo encontramos; levantamos el reporte pero es difícil que aparezca, pedimos ayuda en redes sociales para localizarlo y ahí en los comentarios te das cuenta de que hay más víctimas de robos en la ciudad”, señaló Ana O. vecina de la colonia Tierra Blanca.

Otro de los delitos que mostraron un repunte es el robo de motocicletas, el cual, en conjunto con el robo de autos registró un aumento del 32 por ciento comparado al año pasado según el Semáforo Delictivo.

En lo que va del año se han abierto al menos 33 carpetas de investigación, mientras que durante el año pasado se habían abierto sólo 25, por lo que hoy la ‘Perla del Mayo’ se encuentra en ‘luces amarillas’.

Según las autoridades, es en el área rural donde se presentan más casos de robo de motociclistas, debido a que es el principal medio de transporte de las familias, quienes diariamente se trasladan a su lugar de trabajo o escuela.

Por ello, la Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa inició un operativo en motociclistas, donde no sólo se busca reducir el índice de accidentes viales, asegurando que los conductores respeten las medidas de seguridad; pero además se busca regularizar la circulación de estos vehículos en la ciudad.

Habrá cero tolerancia con los conductores de motocicleta que no respeten la Ley de Tránsito y su reglamento… A los padres de familia les pedimos que nos ayuden con sus hijos, que no les suelten la motocicleta a altas horas de la noche, la vamos a empezar a detener, no vamos a tolerar a menores de edad después de las 00:00 horas conduciendo motocicleta en la vía pública”, puntualizó Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública.