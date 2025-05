Sequía y pobreza despoja a la etnia mayo de sus tierras

Navojoa, Sonora.- Jornaleros de la etnia mayo se han visto obligados a malbaratar sus tierras debido a la sequía, deshaciéndose de al menos un 50 por ciento de sus parcelas para poder subsistir ante la falta de ingresos económicos.

Feliciano Jocobi Moroyoqui, gobernador tradicional de los ocho pueblos mayos, mencionó que las tierras que rentan a los agricultores no fueron trabajadas este ciclo debido a la falta de agua para garantizar su riego, lo cual ha provocado una fuerte crisis económica en las familias indígenas.

Jocobi Moroyoqui aseguró que recientemente acudieron a Ciudad Obregón a solicitar apoyo a las autoridades agrarias, sin embargo sólo han recibido respuestas negativas.

Fuimos a solicitar el apoyo a Sader … La solicitud es en el sentido de que estamos pidiendo a la presidenta de la República que se nos dé un análisis al problema recurrente que tenemos de la sequía y decimos recurrente porque este año no es el primero, sino que es en cual (el problema) se ha agudizado y nos han dejado fuera de los apoyos”, afirmó.

Por su parte, el vocero de la etnia mayo, Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, señaló que un gran número de ejidatarios mantienen sus tierras rentadas con dos o cinco años de anticipación y los inversionistas no han dado un solo centavo a los pequeños propietarios.

La contestación no ha sido buena para nosotros, se nos dijo que la Sader no tiene los medios económicos para ayudarnos; nosotros pedimos que se nos diera lo equivalente a la renta de la tierra pero ellos le dieron una interpretación donde nos aseguran que no tienen (dinero)”, afirmó.