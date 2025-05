Cuando la sangre no importa: Nay y Teresa, una familia nacida en la lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En ocasiones la vida da golpes tan fuertes que las esperanzas se ven perdidas. Pero como un rayo de luz aparecen personas que te hacen valorar la existencia. Esa es la historia de María Teresa y Nay, que aunque no son madre e hija de sangre, ellas se tratan como tal, unidas por el amor y para luchar contra un mismo padecimiento: el cáncer.

Al ser diagnosticadas, ambas quedaron en el desamparo, pues sus familiares les dieron la espalda. Para poder tratar su enfermedad, llegaron de San Luis Río Colorado y Hermosillo, respectivamente, a Ciudad Obregón. Aquí, ambas fueron cobijadas por 'Te Llevo A Tu Quimio CO', asociación que ellas consideran que es su familia.

Encontró un nuevo hogar

En 2021, a María Teresa le detectaron el cáncer de mama tras haber sufrido un accidente que la dejó sin caminar por cuatro meses. Como cualquier enfermo de cáncer, el morir fue uno de los pensamientos que le pasó por la mente, pero su fe en Dios le dio las fuerzas para continuar.

Yo en ellos ('Te Llevo A Tu Quimio CO') encontré una familia, porque la otra me dejó sola. En este proceso yo no he tenido padre, madre, hermanos ni hijos. Ellos son los únicos que han estado conmigo. Me han dado su apoyo y me han fortalecido", aseguró María Teresa.

María Teresa afirmó que, en parte, es gracias al cariño y apoyo que ha recibido que pudo volver a ser la persona que ya no creía que iba a ser. "Porque cuando estaban las quimios y radiaciones, estaba amargada, era solo yo. Y por ese proceso, a veces de tal mal que me sentía, le pedía a Dios morir".

Diosidencia

Dentro del mismo grupo, María Teresa conoció a Nay, una joven de 22 años que fue encontrada por 'Te Llevo A Tu Quimio CO'. "Antes de que llegara Nay era tristeza, no dormir, no comer. Estaba sola. No tenía ganas de nada. Pero ahora, hasta una vaca nos comemos", dijo entre risas Teresa.

Nay tiene un tumor en su cabeza, razón por la cual tiene que recibir radioterapias. El sobrino de una de las voluntarias de 'Te Llevo A Tu Quimio CO' la encontró. Nay no tenía donde quedarse; su familia la había mandado sola. Ese mismo día, Nay fue adoptada por toda la agrupación con comida, una cama, un padrino, muchas tías y una mamá.

"Me aceptaron como una familia y yo me vine a quedar aquí en Ciudad Obregón, porque de nada sirve tener familia en un lugar si no me está apoyando. Estoy sola, aquí con ellos; es el único lugar donde no estoy sola", comentó Nay. Su caso es llamado por la asociación como diosidencia.

'Te Llevo A Tu Quimio CO' le contó a María Teresa y ella, con el amor natural de una madre, la adoptó. "Me siento muy orgullosa; yo no extraño a mi familia de sangre, los extraño a ellos (a Nay y los voluntarios de la agrupación)". Teresa comentó que Nay le ha dado fuerzas; ahora hace de comer, baila y hasta graban videos para TikTok juntas, como madre e hija.

Un llamado a la conciencia

Tanto Nay como María Teresa hicieron un llamado a la sociedad a ser más empáticos y ser conscientes de que el cáncer no distingue. Sobre todo porque han vivido situaciones de discriminación. "Valoremos la vida, porque hay muchos que se les hace fácil y no sabemos. Todo llega a su límite, pero todo tiene un precio. Pero es bonita la vida", reflexionó Teresa.

María Teresa y Nay. Tribuna del Yaqui

Apoyen a sus familiares porque es muy difícil este proceso; tal vez para ellos como familiares es difícil, no lo pueden aceptar. Pero más para los que lo están pasando. Y para los jóvenes que no se derrumben, la vida se la debemos a Dios (…) Y que traten de ser empáticos, porque si uno quisiera, no estaría enfermo". Nay.

Yo a ella la 'chipileo' mucho, cariño que mis hijos (de sangre) que, como ya crecieron, dicen que es su bronca. Pero si ella (Nay) lo recibe, yo se lo voy a dar; me siento contenta con ella. Me hace reír mucho. Y les agradezco a ellas (las voluntarias) por pensar en mí, como yo pienso en ellas". María Teresa.

Cifra 1:

914 Mil mujeres en Sonora son madres, el 47% de uno o dos, de acuerdo con cifras del Inegi, esto al corte del 2024.

Cifra 2:

7,992 Muertes por cáncer de mama se registraron en 2023. Sólo el 15% de los diagnósticos se logran detectar en las fases tempranas.

Fuente: Tribuna del Yaqui