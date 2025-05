'Parchan' al Malecón de Huatabampito a sólo semanas de su inauguración

Huatabampo, Sonora.- A sólo seis semanas de su inauguración, el bulevar del Malecón Turístico de Huatabampito comenzó a desgastarse, por lo que personal de Obras Públicas acudió a realizar los primeros trabajos de bacheo.

Esta situación provocó la indignación de la ciudadanía, quienes lamentaron que la obra, cuya inversión superó los 100 millones de pesos (mdp) haya mostrado un deterioro temprano.

Es verdad que no está muy dañado, pero es muy rápido para que se presenten los primeros baches… No puede ser que la obra haya durado tan poquito, el pavimento se ve desgastado, quizá no usaron buen material”, mencionó Eduardo Moroyoqui, visitante.