Ciudad Obregón: Denuncian fugas de aguas negras cerca de jardín de niños en la Beltrones

Ciudad Obregón, Sonora.- Preocupados por la salud de las y los niños principalmente, dicen sentirse vecinos de la colonia Beltrones, al nororiente de Ciudad Obregón, pues consideran como un latente foco de infección el colapso de drenajes a tan solo unos metros de distancia del jardín de niños José Lafontaine.

El preescolar se encuentra ubicado por la calle Almez, misma que registra una de las fugas de esas pestilentes aguas negras, que corren hacia la Almendro, tomando hacia la Paulonia, donde el afluente se une a otra fuga, cruzando la calle Árbol de la Vida y llega hasta un desagüe en la calle Árbol del Coral; de lo contrario, los encharcamientos fueran muy grandes y llegarían hasta muchas calles más.

Sale desde frente al kínder y ya lleva mucho. Mi hijo, antes que falleciera, destapaba allá de aquel lado para que corriera y no se quedara toda estancada. Lo malo es que, por más escarbadas que estén las calles, el agua sigue corriendo día y noche, pero es muchísima, como pueden ver", comentó la señora María Isabel Alamea.

La vecina dijo a TRIBUNA no entender cómo es que, siendo un problema tan fuerte, no se le preste la atención debida por parte del Oomapas de Cajeme. "Lo hemos reportado y nos dicen que sí van a venir, pero nomás no. Mi nieto pasa por aquí al kínder y anda absorbiendo esas pestilencias; se van a venir enfermando", agregó.

Aunado al tema de los ‘ríos’ de aguas negras, denuncian el estado en que se encuentran las calles de ese sector, opinando que se sienten en una colonia olvidada.

Además, si se fija, la calle está llena de maleza y todo eso afecta a los niños que van al kínder, pues, casi un año ya tiene esto”, comentó Angélica Gómez, otra vecina del sector afectado, señalando que no pueden estar por fuera de sus casas, debido a los fuertes olores y al excesivo polvo que se levanta.

TRIBUNA buscó al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), para conocer la situación de los reportes por esos drenajes colapsados; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Otro de los problemas actuales que denuncian en la colonia Beltrones es que el servicio de agua potable es inestable, pues afirman que por algunas horas no sale agua de sus llaves y en algunas ocasiones, cuando regresa, sale sucia.

