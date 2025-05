Hermosillo se mantiene libre de casos de dengue, confirma Salud Pública Municipal

Hermosillo, Sonora.- La ciudad de Hermosillo continúa sin registrar casos de dengue hasta la fecha, así lo comunicó este miércoles Luis Becerra Hurtado, director de Salud Pública Municipal.

Aunque no se descarta la posibilidad de que puedan presentarse contagios en los próximos meses, las autoridades locales aseguran que se mantienen activos los esfuerzos preventivos para contener cualquier brote.

Si bien la ciudad se encuentra en cero casos actualmente, esto no significa que esté exenta de riesgo. Afortunadamente seguimos en cero en el tema de dengue aquí en Hermosillo, eso no significa que no habrá, por supuesto que va a haber casos, pero estamos haciendo todas las acciones para evitar brotes y epidemias", afirmó Becerra Hurtado.