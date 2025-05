Interponen denuncia miembros de tropa yoreme de Loma de Guamúchil por amenazas y lesiones

Cajeme, Sonora.- Al centro integral de procuración de justicia de la fiscalía de Sonora, acudieron César Cota Tórtola y Jesús Moroyoqui, integrantes de la tropa yoremi en Loma de Guamúchil, para interponer una denuncia por lesiones, amenazas y lo que resulte.

No estamos señalando personas, porque no sabemos, solamente estamos mencionando a esas personas, ¿por qué nos golpearon? Sí, nosotros estamos trabajando nuestros usos y costumbres, nuestras leyes internas. Hago un atento llamado a esas personas: no tenemos nada que ver con ellos, nosotros solo queremos ser escuchados por nuestras autoridades, hacer los diálogos, es todo lo que hacíamos ahí”, expresó Cota Tórtola al salir de interponer la denuncia.